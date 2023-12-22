Экономическое давление Запада никак не отразилось на россиянах, на жизнь они не жалуются. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

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По словам Риттера, он был в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске и поразился тому, что «у них там все прекрасно» даже на фоне западных санкций.

«Вообще, в целом, дела у России идут очень хорошо. Не скажу, что там все идеально, хотя Москва чертовски близко к тому, чтобы быть идеальной», — сказал эксперт.

Риттер отметил, что россияне больше не позволят своему государству впасть в зависимость от США и Европы, как это было в 1990-е годы. Однако это не значит, что Москва не готова к конструктивным и дружественным отношениям с Вашингтоном и Брюсселем, подчеркнул он.

«Россия больше не будет подчиняться Западу. Она говорит: "Я — одна из ключевых цивилизаций на планете, одна из главных цивилизаций и культур», — заключил Риттер.