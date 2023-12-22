В Британии украли дорожный знак с новыми граффити Бэнкси

В Лондоне дорожный знак с новой работой уличного художника Бэнкси украли через час после того, как он подтвердил авторство, сообщают СМИ.

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Дорожный знак находился в районе Пекхэм. Бэнкси добавил на красный восьмиугольник STOP изображения трех беспилотников.

Художник не объяснил суть своей работы. По мнению британских СМИ, таким образом автор призвал прекратить удары Израиля по территории сектора Газа.

Видео с кражей разошлось по социальным сетям. На записи двое мужчин срывают знак со столба и скрываются с места преступления.