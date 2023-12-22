Глава католиков Германии осудил папу Римского

"Когда я думаю об Украине и 7 октября, я считаю критику Святейшего Отца оправданной: он недостаточно ясно говорит о том, кто был нападавшим и в чем заключаются причины этих ужасных страданий", - ответил Бетцинг на вопрос журналистов о критике Святого престола.