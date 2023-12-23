Палестина отреагировала на резолюцию Совбеза ООН по Газе

"Принятие резолюции является шагом в правильном направлении, чтобы остановить израильскую агрессию, военные преступления, геноцид, голод и нищету, которые израильская смертоносная машина ежедневно практикует в отношении палестинского народа в секторе Газа", - говорится в заявлении МИД, которое приводит агентство WAFA .

МИД также указал на необходимость прекращения израильской оккупации палестинских территорий, реализации законных прав палестинского народа и достижения урегулирования на основе принципа о сосуществовании двух государств, как это предусмотрено решениями Совета Безопасности ООН.

Ранее СБ ООН принял подготовленную арабскими странами резолюцию, направленную на улучшение условий и наращивание объемов доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В состоящем из 16 пунктов документе, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в палестинский анклав через контрольно-пропускные пункты, облегчить снабжение сектора топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", обеспечить защиту объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи. Резолюция призывает к немедленному освобождению всех заложников. В ней "решительно осуждаются любые нарушения гуманитарного права, включая неизбирательные атаки на гражданское население и объекты, насилие в отношении гражданского населения, а также террористические акты".