В ХАМАС поддержали позицию делегации РФ в СБ ООН о прекращении войны

Палестинское движение ХАМАС поддержало позицию России в Совбезе ООН, пытавшейся покончить с войной против палестинского народа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена политбюро движения Усама Хамдана.

В ХАМАС отреагировали на позицию России в СБ ООН о прекращении войны
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По его словам, изменения по проекту резолюции способствовали бы завершению войне, «но эта попытка столкнулась с позицией США, которые продолжают быть соучастником этого преступления».

Ранее Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить временное перемирие в секторе Газа, потребовав в обмен освобождения около 35 заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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