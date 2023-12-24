В ХАМАС отреагировали на позицию России в СБ ООН о прекращении войны

Палестинское движение ХАМАС поддержало позицию России в Совбезе ООН, пытавшейся покончить с войной против палестинского народа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена политбюро движения Усама Хамдана.

По его словам, изменения по проекту резолюции способствовали бы завершению войне, «но эта попытка столкнулась с позицией США, которые продолжают быть соучастником этого преступления».