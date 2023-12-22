На Украине усомнились в своей победе на поле боя

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко назвал маловероятной победу Украины на поле боя в настоящее время. Его слова приводит «РИА Новости».

«Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — сказал Костенко.

По его мнению, никакое оружие не сможет этого изменить и обеспечить Украине прорыв. Костенко считает, что с помощью вооружений Киев может только «достичь паритета». В связи с этим он отметил, что реалистичными целями для Украины на 2024 год является минимизация новых территориальных потерь.