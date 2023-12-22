В Польше понадеялись на преодоление транспортного кризиса с Киевом до конца года

«Министр [инфраструктуры] Дариуш Климчак находится в непосредственном постоянном контакте с протестующей стороной. Мы знаем, какие у них ожидания. Я надеюсь, что еще перед праздниками состоится встреча министра Климчака с протестным комитетом на границе. Надеюсь, что еще до конца этого года данную проблему удастся решить», — отметил политик.