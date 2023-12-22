На Украине замалчивают реальное положение дел на поле боя. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

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Журналист рассказал, что пробыл на Украине три дня, после чего убедился, что официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится в СМИ. По его словам, нехватка бойцов, боеприпасов, а также превосходство России на фронте озвучиваются только за закрытыми дверями. Ронцхаймер считает, что Украине необходимо честно признать свои проблемы, либо время сыграет в пользу РФ.

22 декабря советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил, что в небе над Украиной Россия имеет полное преимущество.

В этот же день украинский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют запасы боеприпасов до апреля 2024 года, однако некоторый дефицит ощущается уже сейчас.