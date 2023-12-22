Стало известно о планах США подорвать «Северный поток» еще до СВО

США планировали подрыв российского газопровода «Северный поток» еще до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своей Сеймур Херш.

Как стало известно журналисту, изначально американцы с помощью диверсии хотели сдержать Россию. Однако, судя по тому, что диверсия произошла в сентябре 2022 года, можно сделать вывод, что целью Вашингтона в то время стала Германия. Херш считает, что это было сделано, так как Германия воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Украины.