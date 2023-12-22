В Финляндии заявили о новой холодной войне России и Запада

Министр обороны Финляндии заявил, что Запад вступил в холодную войну с РФ
Западные страны вступили в новую холодную войну с Россией. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.
По его словам, у РФ есть возможность и способность, чтобы продолжать этот конфликт еще много лет. Он считает, что многие переоценивают победу Запада и Украины.
Хяккянен уверен, что западные страны вступили в "новую холодную войну" с РФ из-за увеличения военного производства, чтобы в дальнейшем поддерживать Киев и противостоять Москве.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные страны хотели развалить Россию, разделив ее части, подчинив себе и используя ее ресурсы. Он добавил, что Запад стремился добиться этих целей после распада Советского Союза. По словам российского лидера, такая большая страна, как Россия, Западу была не нужна.