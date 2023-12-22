В Финляндии заявили о новой холодной войне России и Запада

Западные страны вступили в новую холодную войну с Россией. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

По его словам, у РФ есть возможность и способность, чтобы продолжать этот конфликт еще много лет. Он считает, что многие переоценивают победу Запада и Украины.

Хяккянен уверен, что западные страны вступили в "новую холодную войну" с РФ из-за увеличения военного производства, чтобы в дальнейшем поддерживать Киев и противостоять Москве.