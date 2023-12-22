Сийярто сообщил о вступлении в силу болгарского закона о газе РФ

Закон об отмене акциза на транзит российского газа в Венгрию вступил в силу, написал глава венгерского МИД Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). News.ru

"Мы вновь разговаривали по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон, отменяющий дополнительный налог на поставки природного газа в Венгрию, был официально опубликован сегодня в "Болгарской газете" и, таким образом, вступил в силу. Нас это устраивает", - написал глава венгерского МИД. ТАСС