Сийярто сообщил о вступлении в силу болгарского закона о российском газе

Закон об отмене акциза на транзит российского газа в Венгрию вступил в силу, написал глава венгерского МИД Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). News.ru

"Мы вновь разговаривали по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон, отменяющий дополнительный налог на поставки природного газа в Венгрию, был официально опубликован сегодня в "Болгарской газете" и, таким образом, вступил в силу. Нас это устраивает", - написал глава венгерского МИД. ТАСС

В ноябре Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию, для снижения конкурентоспособности трубопроводного топлива из РФ по сравнению с более дорогим СПГ. Газета.Ru

Сийярто сообщил о вступлении в силу болгарского закона о газе РФ
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