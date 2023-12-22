У берегов Сомали захватили судно

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о захвате вооруженными людьми судна в районе Сомали. Об этом говорится в сообщении UKMTO в X (бывший Twitter).

© Газета.Ru

"UKMTO получил информацию о захвате судна тяжеловооруженными людьми в неопределенном районе у города Эйль в Сомали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти ведут расследование.

17 декабря стало известно, что Пентагон направил авианосную ударную группу в Аденский залив в свете последних нападений правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на корабли в Красном море.