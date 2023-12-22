Венгрия сняла вето на прием Болгарии в Шенген

Венгрия сняла вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, поскольку та отменила введение повышенной платы за транзит российского газа по своей территории. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, София уведомила Будапешт о том, что закон, касающийся сборов за транспортировку топлива, опубликован в сборнике официальных документов.

"Мы вновь разговаривали по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон, отменяющий дополнительный налог на поставки природного газа в Венгрию, был официально опубликован сегодня в "Болгарской газете" и, таким образом, вступил в силу. Нас это устраивает", - написал глава венгерского МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Ранее Сийярто обещал, что даст указание венгерскому представителю в Брюсселе снять вето на вступление Болгарии в Шенгенское пространство, как только она официально опубликует новый закон и он вступит в силу. Будапешт расценивал как враждебное и нелегитимное решение Софии о дополнительных сборах за транспортировку по ее территории российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Центральную Европу. Под угрозой вето на присоединение к Шенгену парламент Болгарии отменил свое первоначальное решение.

Венгрия, Сербия и Северная Македония предупреждали, что примут совместные меры, чтобы не позволить Болгарии ввести дополнительную плату за газовый транзит. В Будапеште, Белграде и Скопье указывали, что решение Софии противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила торговли в ЕС.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором отметили, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, угрожающим энергобезопасности двух стран.