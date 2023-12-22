Французские сенаторы выступили за рост поставок оружия ВСУ

Сенаторы из Франции выступили за рост поставок вооружений и критически важного военного оборудования Вооруженным силам Украины (ВСУ) по итогам визита на Украину и в Польшу. Об этом сообщает Mediapart.

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«Вся информация, собранная в ходе этой миссии, подтверждает, что необходимо срочно увеличить поставки на Украину боеприпасов и оборудования, которые имеют решающее значение в этом конфликте», — отмечается в заявлении парламентариев.

Среди ключевых вооружений были перечислены беспилотники, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы. Председатель сенатского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Франции Седрик Перрен указал на необходимость укрепить промышленное сотрудничество с Киевом помимо осуществления военных поставок.