Эстония отказалась выдавать Киеву военнообязанных граждан Украины

Эстония не станет высылать на родину военнообязанных граждан Украины
Эстония не будет высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщил глава департамента МВД республики Янек Мяги, передает «РИА Новости».
Он отметил, что Украина не обращалась к эстонским властям с запросом на содействие в выполнении планов по призыву резервистов в ВСУ. По словам Мяги, этот вопрос обсуждался с украинским послом и он заверил, что Киев не просил о подобном.
«У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», — добавил он.
Ранее глава Минобороны Рустем Умеров заявлял, что хотел бы мобилизовать военнообязанных граждан страны, которые покинули ее. Он считает, что повестку с требованием явиться в призывной пункт должны получить все украинцы от 25 до 60 лет, проживающие за границей.