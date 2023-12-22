Макрон подтвердил свой январский визит в Индию

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что он посетит Индию в конце января.

Французские лидер поблагодарил президента Индии Нарендру Моди за приглашение.

"На ваш День Республики я буду здесь, чтобы отпраздновать вместе с вами!" — отметил он.

До этого Эммануэль Макрон заявлял, что Брюссель должен продолжать оказывать помощь Украине, даже если позиция Вашингтона изменится.

Также Макрон признал, что США и Европа испытывают сомнения относительно будущего Украины. Он отметил: "Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, так же как и американцы".