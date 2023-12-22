Лидер турецкой оппозиции выплатит Эрдогану более 1,7 тысячи долларов

Моральную компенсацию в размере 50 тысяч турецких лир (1711 долларов США) выплатит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лидер ведущей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель. Об этом сообщил в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) адвокат главы республики Гусейн Айдын.

По его словам, 25-я Гражданская палата регионального суда Анкары завершила рассмотрение дела о моральной компенсации, которое было возбуждено в отношении Озеля в связи с нарушением личных прав президента Турции.