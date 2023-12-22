В Киргизии изменили флаг

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий изменение дизайна государственного флага страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Жапарова.

Согласно тексту закона, дизайн флага будет немного изменён — волнообразные лучи в центре флага заменят на прямые. Как считают авторы законопроекта, старый дизайн «ассоциировался с подсолнухом», а прямые будут похожи на солнечные лучи.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон <...> “О внесении изменений в закон Кыргызской Республики “О государственных символах Кыргызской Республики”, который был принят Жогорку Кенешем 20 декабря 2023 года», — рассказали в пресс-службе киргизского президента.

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При этом изменения в государственном флаге поддержали далеко не все жители Киргизии. Многие граждане страны открыто выражают недовольство таким решением в социальных сетях. Кроме того, против изменения выступило несколько спортсменов — некоторые заявили, что будут продолжать выступать под флагом старого дизайна.