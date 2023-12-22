Жапаров сменил государственный флаг Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении внешнего вида государственного флага республики. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Законопроект об изменении флага местный парламент одобрил в среду. Инициаторов смутили волнообразные лучи, которые, по их словам, ассоциируются с подсолнухом, не являющимся основной сельхозкультурой страны.

В итоге лучи вокруг изображения навершия юрты решили сделать прямыми, более близкими к настоящим солнечным. При этом в соцсетях многие жители Киргизии выступили против нововведений, а некоторые именитые спортсмены пообещали выступать на международных турнирах с прежним вариантом флага.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что российских спортсменов на мировых состязаниях узнают даже без флага. Так он прокомментировал возможность участия атлетов на Олимпиаде без государственной символики.