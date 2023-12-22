На Украине намерены отменить соглашение о свободной торговле с Белоруссией

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило законопроект о прекращении действия соглашения о свободной торговле с Белоруссией, а также протоколов к нему. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле", - написал он в Telegram-канале. Соглашение и протоколы к нему были подписаны 17 декабря 1992 года.

По словам Мельничука, законопроект предлагается в связи с "коренным изменением обстоятельств".