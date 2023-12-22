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В Кремле оценили версию WSJ о гибели Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью The Wall Street Journal с версией гибели Евгения Пригожина «бульварным чтивом». Об этом сообщает РИА Новости.

В американской газете WSJ ранее вышел материал, в котором гибель Пригожина связали с российскими властями.

«В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction [бульварное чтиво — прим.ред.]», — так это прокомментировал Песков.

Он заявил, что статья газеты «вряд ли поддается комментированию».

Зарплаты московских курьеров резко выросли

Зарплаты московских курьеров превысили отметку в 200 тысяч рублей. Об этом заявили аналитики hh.ru, их слова приводит «Российская газета».

По словам экспертов, из-за привычки россиян «заказывать буквально все онлайн» компании увеличивают зарплаты, чтобы справиться с растущим спросом на доставку. Средний доход пеших и велокурьеров составляет более 80 тысяч рублей, а в пиковые месяцы, как декабрь и январь, он достигает 200 тысяч тысяч и более.

Как отметили в «Яндекс Доставке», доходы автокурьеров за год выросли на 46 процентов в среднем по России. В Москве их зарплаты могут доходить до 228,8 тысячи рублей в месяц. За одну смену сотрудники могут получать от 6,5 тысячи рублей.

«Курьеры на автомобилях давно зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, что выше средней зарплаты по России», — пояснил управляющий партнер INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров.

Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прокомментировал решение Европейского союза начать переговоры с Киевом о вступлении в сообщество, сообщает телеканал HirTV.

Премьер-министр поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там военными России. Политик и призвал, прежде всего, уточнить актуальные размеры и численность населения бывшей советской республики.

По словам Орбана, не надо быть ученым, чтобы понимать, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз принесет много вреда.

«Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?», — задался вопросом венгерский премьер.

Силовики изъяли записи с камер наблюдения на вечеринке Ивлеевой

Силовики, которые приходили с обысками на второй день вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, изъяли записи с камер наблюдения. Об этом RT рассказали сотрудники заведения.

Отмечается, что вечеринка началась с опозданием из-за обысков, гостям пришлось стоять в очереди у входа. Задержку персонал объяснил «возникшими техническими сложностями».

Один из барменов клуба рассказал RT, что силовики приходили и на первую вечеринку Ивлеевой, и назвал ситуацию «более серьёзной».

Нидерланды начали готовить первые F-16 для передачи Украине

Master Sgt. Cecilio Ricardo

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Киев о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Рютте сообщил, что созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировал его о решении Амстердама подготовить почти два десятка самолетов американского производства для передачи Вооруженным силам Украины.

— Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины, — написал глава нидерландского правительства.

Байден ужесточил санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден подписал указ, «учитывая продолжающееся использование Российской Федерацией своей военно-промышленной базы для содействия усилиям по подрыву безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

В тексте указа речь идет о противодействии использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».

В причастности к теракту против российских летчиков заподозрили Украину

Соцсети

В прокуратуре Краснодарского края заявили, что за попыткой отравить выпускников военного авиационного училища в Армавире стоит организованная группа, в которую входили сотрудники украинских госорганов. Об этом сообщает ТАСС.

Попытка отравления летчиков была предпринята 21 октября. Выпускники отмечали 20-летие окончания училища в одном из ресторанов, когда к ним пришел курьер с 20-килограммовым тортом с эмблемой училища и коробкой виски. Курьер заявил, что это подарок от одного из выпускников, который не смог приехать. Имя этого человека он не назвал, летчики сочли это подозрительным, не стали пробовать торт и обратились в ФСБ.

Экспертиза показала, что торт и виски были отравлены, было возбуждено дело о теракте. По делу арестовали уроженца Мелитополя Егора Семенова, который в последнее время жил в Московской области.

Навка ответила на вопрос, мог бы Путин заменить Баха

Личный архив Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) придерживался бы олимпийских правил, если бы его возглавлял такой человек, как президент России Владимир Путин. Об этом она рассказала в эфире шоу РИА Новости «Два слова».

Ранее в МОК решили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

Навке задали вопрос: можно ли «в чем-то понять» главу МОК Томаса Баха.

«Если бы на его месте был такой, как Владимир Владимирович Путин…» - ответила она.

Умерла участница седьмого сезона шоу «Пацанки»

t.me/neopra_blin/8157

Российские СМИ сообщили, что в возрасте 21 года скончалась Диана Янголенко — участница седьмого сезона шоу «Пацанки». Предварительной причиной смерти называется выпитый самогон вместе с галлюциногенными грибами.

Официально подробности случившегося пока не раскрываются. Янголенко родилась в 2002 году в Норильске. Девушка страдала от наркозависимости, была неоднократно судима и пришла на проект «Пацанки», чтобы обрести цель в жизни и найти своё призвание.

Мошенники нашли новый способ обмана водителей на месте ДТП

Мошенники придумали новую схему обмана водителей, предлагая разобраться с ДТП «на месте», обратившихся к аварийным комиссарам. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что когда жертва соглашается подписать документы аварийных комиссаров, то ей обещают выплатить всю сумму страховки. Но позднее им присылают только часть суммы.