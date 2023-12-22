Пока вы не уснули: Кремль о версии WSJ о гибели Пригожина и рекордные зарплаты московских курьеров
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В Кремле оценили версию WSJ о гибели Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью The Wall Street Journal с версией гибели Евгения Пригожина «бульварным чтивом». Об этом сообщает РИА Новости.
В американской газете WSJ ранее вышел материал, в котором гибель Пригожина связали с российскими властями.
«В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction [бульварное чтиво — прим.ред.]», — так это прокомментировал Песков.
Он заявил, что статья газеты «вряд ли поддается комментированию».
Зарплаты московских курьеров резко выросли
Зарплаты московских курьеров превысили отметку в 200 тысяч рублей. Об этом заявили аналитики hh.ru, их слова приводит «Российская газета».
По словам экспертов, из-за привычки россиян «заказывать буквально все онлайн» компании увеличивают зарплаты, чтобы справиться с растущим спросом на доставку. Средний доход пеших и велокурьеров составляет более 80 тысяч рублей, а в пиковые месяцы, как декабрь и январь, он достигает 200 тысяч тысяч и более.
Как отметили в «Яндекс Доставке», доходы автокурьеров за год выросли на 46 процентов в среднем по России. В Москве их зарплаты могут доходить до 228,8 тысячи рублей в месяц. За одну смену сотрудники могут получать от 6,5 тысячи рублей.
«Курьеры на автомобилях давно зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, что выше средней зарплаты по России», — пояснил управляющий партнер INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров.
Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прокомментировал решение Европейского союза начать переговоры с Киевом о вступлении в сообщество, сообщает телеканал HirTV.
Премьер-министр поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там военными России. Политик и призвал, прежде всего, уточнить актуальные размеры и численность населения бывшей советской республики.
По словам Орбана, не надо быть ученым, чтобы понимать, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз принесет много вреда.
«Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?», — задался вопросом венгерский премьер.
Силовики изъяли записи с камер наблюдения на вечеринке Ивлеевой
Силовики, которые приходили с обысками на второй день вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, изъяли записи с камер наблюдения. Об этом RT рассказали сотрудники заведения.
Отмечается, что вечеринка началась с опозданием из-за обысков, гостям пришлось стоять в очереди у входа. Задержку персонал объяснил «возникшими техническими сложностями».
Один из барменов клуба рассказал RT, что силовики приходили и на первую вечеринку Ивлеевой, и назвал ситуацию «более серьёзной».
Нидерланды начали готовить первые F-16 для передачи Украине
Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Киев о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Рютте сообщил, что созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировал его о решении Амстердама подготовить почти два десятка самолетов американского производства для передачи Вооруженным силам Украины.
— Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины, — написал глава нидерландского правительства.
Байден ужесточил санкции против России
Президент США Джо Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации. Об этом сообщает сайт Белого дома.
Отмечается, что Байден подписал указ, «учитывая продолжающееся использование Российской Федерацией своей военно-промышленной базы для содействия усилиям по подрыву безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».
В тексте указа речь идет о противодействии использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».
В причастности к теракту против российских летчиков заподозрили Украину
В прокуратуре Краснодарского края заявили, что за попыткой отравить выпускников военного авиационного училища в Армавире стоит организованная группа, в которую входили сотрудники украинских госорганов. Об этом сообщает ТАСС.
Попытка отравления летчиков была предпринята 21 октября. Выпускники отмечали 20-летие окончания училища в одном из ресторанов, когда к ним пришел курьер с 20-килограммовым тортом с эмблемой училища и коробкой виски. Курьер заявил, что это подарок от одного из выпускников, который не смог приехать. Имя этого человека он не назвал, летчики сочли это подозрительным, не стали пробовать торт и обратились в ФСБ.
Экспертиза показала, что торт и виски были отравлены, было возбуждено дело о теракте. По делу арестовали уроженца Мелитополя Егора Семенова, который в последнее время жил в Московской области.
Навка ответила на вопрос, мог бы Путин заменить Баха
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) придерживался бы олимпийских правил, если бы его возглавлял такой человек, как президент России Владимир Путин. Об этом она рассказала в эфире шоу РИА Новости «Два слова».
Ранее в МОК решили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.
Навке задали вопрос: можно ли «в чем-то понять» главу МОК Томаса Баха.
«Если бы на его месте был такой, как Владимир Владимирович Путин…» - ответила она.
Умерла участница седьмого сезона шоу «Пацанки»
Российские СМИ сообщили, что в возрасте 21 года скончалась Диана Янголенко — участница седьмого сезона шоу «Пацанки». Предварительной причиной смерти называется выпитый самогон вместе с галлюциногенными грибами.
Официально подробности случившегося пока не раскрываются. Янголенко родилась в 2002 году в Норильске. Девушка страдала от наркозависимости, была неоднократно судима и пришла на проект «Пацанки», чтобы обрести цель в жизни и найти своё призвание.
Мошенники нашли новый способ обмана водителей на месте ДТП
Мошенники придумали новую схему обмана водителей, предлагая разобраться с ДТП «на месте», обратившихся к аварийным комиссарам. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».
В публикации отмечается, что когда жертва соглашается подписать документы аварийных комиссаров, то ей обещают выплатить всю сумму страховки. Но позднее им присылают только часть суммы.
Издание подчеркивает, что так автомобилисты становятся жертвами агентов, которые предлагают договор с невыгодными условиями, а большая часть страховых выплат уходить мошенникам.