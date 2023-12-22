ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре

Более 900 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в ноябре 2024 года, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 92,7 тыс., умер 171 человек. Сведения о заболевших поступили из 116 стран, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января 2022 года по 30 ноября 2023 в ВОЗ из 116 государств, территорий и областей поступили сообщения о 92 783 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 171 смерть", - говорится в информационном бюллетене организации.

Видео дня

С 1 по 30 ноября в мире зарегистрировали 906 новых случаев заражения, что на 26% меньше, чем в октябре. Больше всего заболевших в течение ноября выявлено в двух регионах - Американском (34% всех случаев заражения) и Европейском (29%). Из 18 государств поступили сообщения о росте числа заражений по сравнению с октябрем.

По состоянию на 30 ноября больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (31 070). Далее в первой десятке идут Бразилия (10 967), Испания (7 684), Франция (4 164), Колумбия (4 090), Мексика (4 071), Великобритания (3 867), Перу (3 812), Германия (3 779) и Китай (2 024). Всего на эти страны приходится 81,4% заболевших.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023. Он был отменен в связи со снижением заболеваемости.