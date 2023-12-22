Туск намерен прекратить финансирование польского гостелеканала

На прошедших в Польше парламентских выборах либеральная оппозиция опередила консерваторов, остававшихся у власти в течение восьми лет. Новое правительство возглавил Дональд Туск, который уже был премьером в 2007-2014 годах. После вступления в должность новый премьер-министр уволил все руководство польских спецслужб, в том числе военной разведки и Центрального антикоррупционного бюро.