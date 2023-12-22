Туск намерен прекратить финансирование польского гостелеканала
Польское правительство намерено прекратить финансирование нелояльного государственного телевидения. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает польская Gazeta Prawna.
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На прошедших в Польше парламентских выборах либеральная оппозиция опередила консерваторов, остававшихся у власти в течение восьми лет. Новое правительство возглавил Дональд Туск, который уже был премьером в 2007-2014 годах. После вступления в должность новый премьер-министр уволил все руководство польских спецслужб, в том числе военной разведки и Центрального антикоррупционного бюро.
При этом новостной канал польского государственного телевидения TVP.info прекратил свою работу из-за спора властей и оппозиции о контроле над ним. Также министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы.