Аббас заявил Путину, что операцию ЦАХАЛ в Газе должны остановить третьи силы

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о необходимости вмешательства третьих сил для прекращения «агрессии» Израиля в секторе Газа и на Западном берегу Иордана. Об этом пишет ТАСС.

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С таким заявлением политик выступил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Аббаса, международное сообщество должно остановить нападения Израиля «на исламские и христианские святыни, этнические чистки и другие преступления».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.