Депутат Кобахидзе: Грузия вступит в Евросоюз раньше Украины и Молдавии

Грузия рассчитывает на вступление в Европейский союз (ЕС) раньше Украины и Молдавии. Об этом сообщает газета "Взгляд". Председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что республика заслуживала статус кандидата в ЕС и начала переговоров по данному вопросу уже в прошлом году. Он напомнил, что Грузия опередила Украину и Молдавию по вопросам соглашений с Евросоюзом об ассоциации и свободной торговле, а также о либерализации визового режима. До этого Кобахидзе отмечал, что статус кандидата на вступление в ЕС не несет для Тбилиси финансовой выгоды. По его словам, это скорее политический сигнал для страны. 14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры и премьер-министры стран — членов регионального содружества решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Как он отметил, это произошло в ходе итогового в текущем году саммита ЕС.