В Киеве признали, что контрнаступление ВСУ не дало ожидаемого результата
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск не дало результата, который ожидал Киев.
«Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «24 канал».
Как передаёт ТАСС, Подоляк отметил, что результат, которого ждали украинские власти, это окончание конфликта. По его словам, теперь в Киеве понимают, какие коррективы нужно внести в тактику на поле боя, чтобы стать более эффективным.
Ранее первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что ВСУ за полгода потеряли около 160 тыс. человек.