В Киеве признали, что контрнаступление ВСУ не дало ожидаемого результата

«Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «24 канал».

Как передаёт ТАСС, Подоляк отметил, что результат, которого ждали украинские власти, это окончание конфликта. По его словам, теперь в Киеве понимают, какие коррективы нужно внести в тактику на поле боя, чтобы стать более эффективным.