Мишустин: Си Цзиньпин подтвердил курс Пекина на укрепление партнерства с Москвой

Лидер Китая Си Цзиньпин подтвердил принципиальную линию китайского руководства на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Ранее глава правительства РФ посетил с двухдневным визитом Пекин, где провел переговоры как с председателем КНР, так и с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

На регулярной встрече глав правительств затрагивали наиболее значимые и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, рассказал Мишустин. Обстоятельно рассмотрены все ключевые темы экономической, инвестиционной, энергетической и гуманитарной повестки. Получилось закрепить новые решения - по расширению допуска на рынок Китая российской продукции, прежде всего сельскохозяйственной.