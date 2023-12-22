Президент США Джо Байден сегодня подпишет указ, направленный на ужесточение антироссийских санкций и предусматривающий возможность введения ограничений против банковских организаций в других странах. Об этом на спецбрифинге заявили представители администрации США высокого ранга, пишет ТАСС.

По данным американского чиновника, указ должен расширить «полномочия по введению санкций против России с прицелом на стороны, оказывающие финансовое содействие» российскому военно-промышленному комплексу.

«Этот исполнительный указ является важным шагом по дальнейшему затруднению материальной поддержки российской военно-промышленной базы и по противодействию попыткам России наращивать свой военный потенциал», - пояснил он.

При этом власти США надеются, что благодаря указу и скоординированным действиям с союзниками, удастся «разорвать цепочки поставок» для оборонных нужд России, принимая меры «против финансовых институтов, осуществляющих транзакции, которые содействуют российскому военно-промышленному комплексу».

Документ должен вступить в силу сразу после подписания, заявил чиновник, отметив, что в США теперь «появится инструмент, который позволит призывать к ответу» финансовые учреждения других стран.

Страны Запада ввели масштабные санкции после начала Россией спецоперации на Украине, в том числе в топливно-энергетической, банковской сферах и в торговле. В этом году США значительно расширили санкционный список. Под ограничения попали свыше 200 российских компаний.