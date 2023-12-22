США намерены ужесточить антироссийские санкции
Президент США Джо Байден сегодня подпишет указ, направленный на ужесточение антироссийских санкций и предусматривающий возможность введения ограничений против банковских организаций в других странах. Об этом на спецбрифинге заявили представители администрации США высокого ранга, пишет ТАСС.
По данным американского чиновника, указ должен расширить «полномочия по введению санкций против России с прицелом на стороны, оказывающие финансовое содействие» российскому военно-промышленному комплексу.
«Этот исполнительный указ является важным шагом по дальнейшему затруднению материальной поддержки российской военно-промышленной базы и по противодействию попыткам России наращивать свой военный потенциал», - пояснил он.
При этом власти США надеются, что благодаря указу и скоординированным действиям с союзниками, удастся «разорвать цепочки поставок» для оборонных нужд России, принимая меры «против финансовых институтов, осуществляющих транзакции, которые содействуют российскому военно-промышленному комплексу».
Документ должен вступить в силу сразу после подписания, заявил чиновник, отметив, что в США теперь «появится инструмент, который позволит призывать к ответу» финансовые учреждения других стран.
Страны Запада ввели масштабные санкции после начала Россией спецоперации на Украине, в том числе в топливно-энергетической, банковской сферах и в торговле. В этом году США значительно расширили санкционный список. Под ограничения попали свыше 200 российских компаний.
Также несколько конгрессменов предложили президенту Джо Байдену ввести «всеобъемлющие» энергетические санкции против России вместо потолка цен на российскую нефть.