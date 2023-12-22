В США заявили о планах Нетаньяху по бессрочной оккупации Газы

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, в то время как администрация президента США Джо Байдена хочет убедить Тель-Авив передать регион под контроль Палестины. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

В США заявили о планах Нетаньяху по бессрочной оккупации Газы
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«Нетаньяху решительно отверг эту идею, но также не сказал, кто, по его мнению, должен управлять Газой Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории», — отмечается в материале издания.

При этом газета подчеркивает, что США уверены в способности убедить израильское руководство, как это ранее удавалось с вопросом отправки гуманитарной помощи перемирием в регионе.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с исламистской группировкой ХАМАС.

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