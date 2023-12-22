Армения высказала желание стать председателем ЕАЭС

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о возможном председательстве страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году. Об этом пишет «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

В ходе брифинга по итогам заседания армянского парламента Симонян подчеркнул рост экономики от сотрудничества со странами ЕАЭС.

«Думаю, если правительство решит принять председательство, это будет правильным решением», — заявил он.

Спикер добавил, что страна сотрудничает не только с Россией по поставкам вооружений, но и с другими членами объединения.