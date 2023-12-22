Армения высказала желание стать председателем ЕАЭС

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о возможном председательстве страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году. Об этом пишет «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Армения высказала желание стать председателем ЕАЭС
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В ходе брифинга по итогам заседания армянского парламента Симонян подчеркнул рост экономики от сотрудничества со странами ЕАЭС.

«Думаю, если правительство решит принять председательство, это будет правильным решением», — заявил он.

Спикер добавил, что страна сотрудничает не только с Россией по поставкам вооружений, но и с другими членами объединения.

Ранее Симонян заявил, что Армения не намерена торпедировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он добавил, что Ереван будет ратифицировать только те документы, которые не противоречат армянским интересам.

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