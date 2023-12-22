Финляндия задумалась о возвращении мигрантов в Россию

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки обсуждает возможность выдворять мигрантов в Россию, не рассматривая их прошения об убежище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на STT.

Осенью стало известно о планах властей Финляндии закрыть часть КПП на границе с РФ. В пограничной службе страны заявляли, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло за последнее время. Сообщалось, что в основном въехать в Финляндию пытаются выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.

30 ноября финские власти закрыли все девять пропускных пунктов на границе с Россией. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП, но они были снова быстро закрыты из-за потока просителей убежища.

По словам Орпо, в середине января, когда истечет срок закрытия границы, Финляндия проанализирует ситуацию в России и примет «соответствующие решения».