В Эстонии дошкольникам запретили петь колядки на русском

Группа ребят из русскоязычного детского сада столкнулась с дискриминацией во время экскурсии в Ратушную аптеку в Таллине. Администрация аптеки-музея запретила детям во время чаепития у елки петь новогодние колядки по-русски. Об этом сообщил Delfi.

«Пение на русском неприемлемо», - заявила представитель аптеки руководителю группы детей.

Как отметила сопровождавшая ребят воспитатель Светлана, их детсад - русскоязычный. Все дети в садике учат эстонский, но для большинства из них родной русский, «поют песенки, которые им понятнее и ближе». Женщина пояснила, что, к счастью, работница аптеки сделала им замечание по-эстонски и малыши не поняли ее.