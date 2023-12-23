В Венгрии заявили о тошноте из-за решений по Украине

От попыток Брюсселя навязать Будапешту ошибочные решения по вопросам Украины тошнит. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet Венгрии Виктор Орбан.

«Нет, я принимаю это как естественный факт. Меня тоже тошнит от Брюсселя. Вопрос только в том, какой вывод сделать из сложившейся ситуации. Мой вывод заключается в том, что мы должны пытаться идти все дальше и дальше, занимать позиции, собирать союзников и улучшать Европейский союз», — заявил политик.

По словам Орбана, Евросоюз за последние годы потерял позиции в мировой экономике, не закрепил потенциал самообороны и не смог урегулировать конфликты в соседних странах. При этом объединение захотело собирать с участников больше средств, чтобы больше денег выделять Украине. Для этого, заявил он Орбана, ЕС придется брать кредит или перераспределять ресурсы, что затронет и Венгрию.