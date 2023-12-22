Новый глава МИД Польши приехал в Киев

Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский приехал в Киев. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Первый зарубежный визит; уже на месте», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Сикорский известен своими антироссийскими заявлениями. Его вновь назначили на должность министра иностранных дел Польши 13 декабря. Сикорский был приведен к присяге вместе с другими министрами кабинета премьера страны Дональда Туска. Уточнялось, что политик возглавлял внешнеполитическое ведомство Польши с 2007 по 2014 год.