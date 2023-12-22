Политолог уточнил, сколько времени потребуется Украине для вступления в ЕС

Если речь идет о том, чтобы Украина была зачислена в ЕС, то на это уйдет пара лет. Если это делать с учетом позиции Венгрии, Польши и Словакии, то пять лет. Если говорить о фактическом членстве Украины в ЕС, то на это уйдет вся жизнь, — пояснил политолог.