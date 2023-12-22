Шторм Pia мешает самолетам сесть в аэропортах Великобритании

Бушующий в Великобритании шторм Pia вызвал массовые отмены поездов и авиарейсов по всей стране. Об этом пишет РИА Новости, публикуя видео с попыткой самолета сесть в одном из аэропортов.

На кадрах, приведенных изданием, большой пассажирский самолет снижается над взлетной полосой, но сильный ветер раскачивает его, не позволяя пилотам завершить маневр. В итоге самолет вновь поднимается в небо.

По данным Express.co.uk, аналогичная проблема произошла и с самолетом Aer Lingus в аэропорту Бирмингема. Машину просто «подбросило штормовым ветром» при попытке приземлиться.

«Второй заход на посадку оказался не из легких, самолет изо всех сил пытался выровняться. Рейсу Aer Lingus удалось приземлиться, доставив всех 78 пассажиров в целости и сохранности», — говорится в статье.

Издание отмечает, что из-за шторма Pia скорость ветра в ряде регионов Великобритании составляет 115 миль в час (185 км/ч).

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