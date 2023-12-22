Страны Запада не прислушались к требованиям президента России Владимира Путина по Украине и Североатлантическому альянсу, поэтому теперь они расплачиваются за это. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Газета.Ru

По его словам, если бы Запад понимал позицию России, то у него был бы шанс избежать военного позора, экономических трудностей и геополитической изоляции, которая наступила после отказа Украины заключить мирный договор. Российская газета