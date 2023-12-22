В Турции задержали более 300 подозреваемых в причастности к ИГ*

Масштабные рейды по задержанию лиц, связанных с запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, прошли в Турции. Задержаны более 300 человек, заявил глава МВД страны Али Ерликая, пишет ТАСС.

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По словам министра, операция была проведена одновременно в 32 турецких провинциях. В ней принимали участие как сотрудники полиции и жандармерии, так и представители отделов разведки и антитеррора Главного управления безопасности.

В результате были задержаны 304 подозреваемых, в том числе 39 человек в Анкаре и 86 в Стамбуле, пояснил Али Ерликая в социальной сети X.

Глава МВД страны отметил, что часть задержанных подозревается в связях с «Исламским государством»*, однако большинство ведут деятельность внутри этой организации.

Рейды в Турции продолжатся вплоть «до нейтрализации последнего террориста», заверил министр.

Террористическая организация «Исламское государство»* в августе сообщила об убийстве своего лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши во время столкновений с группировкой «Хейат Тахрир аш-Шам»* в сирийской провинции Идлиб, не уточнив дату его смерти.

При этом еще в конце апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Нацразведка страны ликвидировала Абу аль-Хусейна аль-Кураши в ходе операции в Сирии.