ВГермании отказались выдавать Украине беглецов от мобилизации

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что ФРГ не будет возвращать на Украину сбежавших от мобилизации украинцев для прохождения ими военной службы в ВСУ. Цитату министра привело издание Tagesspiegel.

В издании обратили внимание на наличие у украинских властей проблемы с мобилизацией - отмечается, что в ВСУ хотят мобилизовать около 500 тысяч человек. Немецкий чиновник подчеркнул, что власти Германии не планируют выдавать украинцев и проводят меры по их интеграции в немецкое общество.

«В настоящий момент мы хотим добиться того, чтобы как можно больше людей из Украины смогли трудоустроиться в Германии. Мобилизация на Украине не будет иметь последствий для тех мобилизованных, которые сейчас находятся на территории Германии», - подчеркнул Бушман.