В ООН предупредили о высоком риске голода в секторе Газа

В секторе Газа с каждым днем увеличивается риск голода. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила о наивысшем уровне кризиса с продовольствием в палестинском анклаве, где, по их данным, порядка 79% населения живет в условиях чрезвычайной ситуации или даже катастрофы. Об этом FAO указала в докладе «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» (IPC).

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В опубликованном сообщении говорится, что все население палестинского анклава на период с 8 декабря 2023 по 7 февраля 2024 года отнесено к фазе 3 - остро кризисная, а риск голода нарастает с каждым новым днем боевых действий.

«Ограничения гуманитарного доступа влияют на получение значительной частью населения сектора Газа продовольствия, базовых услуг и спасительной помощи. Чрезвычайная концентрация или изоляция людей в неподходящих убежищах или зонах без базовой помощи вносят основной вклад в риск голода», - уточнили эксперты в докладе.

В подразделении ООН также обратили внимание на тревожно высокий показатель острого недоедания детей до пятилетнего возраста и высокий уровень детской смертности.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта и последовавшей за этим наземной операции Израиля в секторе Газа местное население оказалось в критической ситуации. После того, как Тель-Авив объявил блокаду анклава и не пропускал туда грузовики с топливом и гуманитарной помощью, прекратил подачу электроэнергии, началось обострение различных заболеваний и массовое голодание населения.