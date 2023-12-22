СМИ: решение суда в Колорадо сблизило штаб Трампа и местных республиканцев

В США решение Верховного суда штата Колорадо запретить экс-главе государства Дональду Трампу участвовать в местном голосовании по определению кандидата от республиканцев на выборах президента в 2024 году привело к усилению совместной работы его штаба и местных республиканцев с целью использовать вердикт на пользу кандидату, сообщает Politico.

По данным издания, советники бывшего президента и республиканцы Колорадо сблизились после решения суда. Республиканцы в штате выразили надежду, что Трамп сможет сделать толчок через демонстрацию поддержки. Местные политические союзники экс-президента планируют подать апелляцию против решения Верховного суда. Также они рассматривают возможность запросить у Республиканского национального комитета разрешение для штата провести процедуру назначения кандидата решением членов партии (кокусы) вместо выбора кандидата путем голосования избирателей (праймериз).

В настоящее время Колорадо является одним из 17 штатов, где 5 марта планируется проведение праймериз и кокусов. Издание отмечает, что среди помощников и союзников бывшего президента решение суда Колорадо рассматривалось как юридическая неприятность, «но и гораздо более крупный политический подарок», указывая также на широко распространенное ожидание того, что решение Верховного суда штата будет либо отменено, либо приостановлено.