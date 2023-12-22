СМИ: решение суда в Колорадо сблизило штаб Трампа и местных республиканцев
В США решение Верховного суда штата Колорадо запретить экс-главе государства Дональду Трампу участвовать в местном голосовании по определению кандидата от республиканцев на выборах президента в 2024 году привело к усилению совместной работы его штаба и местных республиканцев с целью использовать вердикт на пользу кандидату, сообщает Politico.
По данным издания, советники бывшего президента и республиканцы Колорадо сблизились после решения суда. Республиканцы в штате выразили надежду, что Трамп сможет сделать толчок через демонстрацию поддержки. Местные политические союзники экс-президента планируют подать апелляцию против решения Верховного суда. Также они рассматривают возможность запросить у Республиканского национального комитета разрешение для штата провести процедуру назначения кандидата решением членов партии (кокусы) вместо выбора кандидата путем голосования избирателей (праймериз).
В настоящее время Колорадо является одним из 17 штатов, где 5 марта планируется проведение праймериз и кокусов. Издание отмечает, что среди помощников и союзников бывшего президента решение суда Колорадо рассматривалось как юридическая неприятность, «но и гораздо более крупный политический подарок», указывая также на широко распространенное ожидание того, что решение Верховного суда штата будет либо отменено, либо приостановлено.
Пока неясно, посетит ли Трамп Колорадо. Ожидается, что бывший президент проведет активную предвыборную кампанию в Айове в преддверии кокусов 15 января. Затем он проведет предвыборную кампанию в Нью-Гэмпшире перед праймериз, которые состоятся 23 января. Колорадо — один из 17 штатов и территорий, которые проведут конкурс по выдвижению кандидатов 5 марта, также известный как Супервторник.