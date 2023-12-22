"Жена Зеленского в восторге": один шаг фон дер Ляйен вызвал гнев в Европе

Жители Европы подвергли критике в социальной сети X сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о выделении Киеву очередного транша макрофинансовой помощи, сообщает РИА Новости.

По ее словам, выплата в 1,5 миллиарда евро европейского пакета помощи Украине из 18 миллиардов стала последней в уходящем году.

Пользователь Zsolt написал, что отправка денег Зеленскому приводит в восторг его супругу.

«Легко тратить то, что тебе не принадлежит», — написал Jamil Baptiste Berglund.

Swiss History X возмутился, заявив, что данные средства были украдены у жителей Евросоюза, «в основном у немцев, и отправили их военному преступнику Зеленскому и его шайке».

«Вы и Европейская комиссия избраны не народом. Вам не должно быть позволено тратить деньги, которые вам не принадлежат», — написал Default.

El Filosofo считает, что необходимо найти решение для заключения мира с Россией, «а не тратить впустую еще больше наших налоговых денег». Он указал, что «война проиграна», когда на передовую отправляют женщин и стариков. «На данный момент вы просто сжигаете деньги», — отметил пользователь.

«Украины нет и не будет в Европейском союзе! Я не хочу отдавать свои деньги другим! Позор!», — заявил DawidLason.