LA Times: богачи массово покидают Калифорнию

Богачи, выпускники престижных университетов и востребованные специалисты массово покидают Калифорнию из-за постоянно увеличивающихся налогов и роста цен на недвижимость. Об этом сообщает газета The Los Angeles Times.

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Согласно аналитикам государственного бюджета, в следующем финансовом году дефицит бюджета самого богатого штата США составит рекордные $68 млрд. Такие показатели вызваны массовым исходом состоятельных калифорнийцев и компаний в другие штаты, где ниже налоги и требования по экологии. Вместе с миграцией богачей сокращаются налоговые поступления в казну штата. Отток компаний также вызвал рост безработицы и снижение дохода местных жителей.