Глава МАГАТЭ призвал КНДР разрешить инспекторам проверить реактор в Йонбене

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал КНДР разрешить агентству направить в страну инспекторов для проверки легководного реактора (LWR) в Йонбене, в теории способного производить плутоний. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по наблюдениям агентства, реактор могли ввести в работу, а при переработке топлива LWR можно выделить плутоний, что и является поводом для беспокойства. В заявлении Гросси призвал Пхеньян полностью выполнить обязательства в рамках резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, оперативно наладить сотрудничество с МАГАТЭ до полного и эффективного выполнения соглашения о гарантиях по ДНЯО.