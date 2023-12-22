Глава МВД Чехии Ракушан: стрельба в Праге не связана с международным терроризмом

Руководитель Министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что чешские правоохранители не обладают доказательствами связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом.

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Об этом он рассказал в эфире СТ24. По его словам, в текущий момент отсутствуют какие-либо свидетельства того, что это событие связано с международным терроризмом. Ракушан подчеркнул, что полицейские еще долго будут работать на месте произошедшего. До этого стало известно, что правительство Чехии на чрезвычайном заседании обсудит стрельбу в Праге.