Глава МВД Чехии Ракушан: стрельба в Праге не связана с международным терроризмом

Руководитель Министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что чешские правоохранители не обладают доказательствами связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом.
Об этом он рассказал в эфире СТ24. По его словам, в текущий момент отсутствуют какие-либо свидетельства того, что это событие связано с международным терроризмом. Ракушан подчеркнул, что полицейские еще долго будут работать на месте произошедшего. До этого стало известно, что правительство Чехии на чрезвычайном заседании обсудит стрельбу в Праге.
В центре Праги студент пришел в университет с оружием и расстрелял окружающих. Известно минимум о 15 погибших и 25 пострадавших, сам нападавший не выжил. По предварительной информации, ранее в тот же день стрелок убил своего отца. Инцидент произошел в здании философского факультета Карлова университета. До этого полиция Чехии заявила, что 24-летний стрелок в Праге, который был вдохновлен трагедией в брянской гимназии, мог вести записи в Telegram-канале.