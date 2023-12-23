Президент Польши наложил вето на закон о финансировании госСМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон, который предусматривает финансирование государственных средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Польши наложил вето на закон о финансировании госСМИ
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"Я принял решение наложить вето на около бюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 миллиарда злотых на государственные СМИ", - сообщил Дуда, добавив, что нельзя закрывать глаза на грубые нарушения основного закона страны.

20 декабря министр культуры и национального наследия уволил глав правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства.

В тоже время министр утвердил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ.

21 декабря резидент Польши Анджей Дуда на своей странице в соцсети Х раскритиковал смену руководства государственных СМИ и призвал уважать польские законы.

До этого председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский назвал решение об увольнении руководителей госСМИ грубым нарушением закона.

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