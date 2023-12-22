Финляндия представила план восстановления Украины
В Финляндии Министерство иностранных дел обнародовало первую часть плана по восстановлению Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Он рассчитан на 2025-2026 и оценивается в 50 миллионов евро. Документ предполагает создание нового смешанного кредитного инструмента — Украинского инвестиционного фонда, который позволит реализовать проекты на сумму 50 млн евро в последующие два года.
Как следует из заявления МИД Финляндии, в плане указаны финансовые решения, которые будут направлены на исследование рынка и инвестиции. Финскому экспортно-кредитному агентству Finnvera будет предоставлена возможность финансировать экспорт, компенсируя потенциальные кредитные потери.
Правительство намерено увеличить капитал государственного фонда Finnfund на 25 миллионов евро для инвестирования частного сектора Украины.
Вторая половина плана будет подготовлена в 2024 году.