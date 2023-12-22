Финляндия представила план восстановления Украины

В Финляндии Министерство иностранных дел обнародовало первую часть плана по восстановлению Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Он рассчитан на 2025-2026 и оценивается в 50 миллионов евро. Документ предполагает создание нового смешанного кредитного инструмента — Украинского инвестиционного фонда, который позволит реализовать проекты на сумму 50 млн евро в последующие два года.

Как следует из заявления МИД Финляндии, в плане указаны финансовые решения, которые будут направлены на исследование рынка и инвестиции. Финскому экспортно-кредитному агентству Finnvera будет предоставлена возможность финансировать экспорт, компенсируя потенциальные кредитные потери.

Правительство намерено увеличить капитал государственного фонда Finnfund на 25 миллионов евро для инвестирования частного сектора Украины.