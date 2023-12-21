Москва никогда не позволит, чтобы даже малая часть Украины оказалась в Североатлантическом альянсе, рассказал в статье для портала Hlavný dennik кандидат в президенты Словакии Штефан Гарабин. Он добавил, что после завершения боевых действий не исключено проведение референдума о присоединении Украины к России.

По его мнению, восстановления Украины в прежних границах, ждать не стоит. Он добавил, что жители Запорожья, Донбасса, Крыма, Херсонской области не видят причин возвращаться туда, «где их совершенно откровенно ненавидят и отвергают только потому, что они русские».

Кроме того, заметил Гарабин, у полностью разворованной Украины нет ничего, «кроме гигантских долгов и обнищавшего народа».

Политик предположил, что в конечном итоге Россия не позволит себя одурачить, не даст вступить в НАТО ни Украине в целом, ни ее части, не допустит, чтобы соседняя страна еще когда-нибудь превратилась в плацдарм для агрессии против нее.