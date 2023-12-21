Бывший глава минздрава пожаловался на Лукашенко

«На самом деле президент, с точки зрения врачей, очень неудобный пациент. Его заставить выполнять лечебно-охранительный режим практически невозможно. Вот просто полежать пару дней… Основная рекомендация была два дня назад — голосовой покой. А президент не поберег себя. Мы видим результат — это голос», — заявил Караник.