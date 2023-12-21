Жители Лахти написали открытое письмо об изучении русского языка в городе

Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили о желании и дальше изучать русский язык. Об этом сообщает местное издание Etelä-Suomen Sanomat.

В письме сказано, что в Лахти и окрестной области Пяйят-Хяме живёт много тех, кто считает русский язык родным. Кроме того, Лахти является одним из немногих городов Финляндии, где русский язык преподавался в числе иностранных.