Жители Лахти написали открытое письмо об изучении русского языка в городе

Жители финского Лахти заявили, что хотят и дальше изучать русский язык
Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили о желании и дальше изучать русский язык. Об этом сообщает местное издание Etelä-Suomen Sanomat.
В письме сказано, что в Лахти и окрестной области Пяйят-Хяме живёт много тех, кто считает русский язык родным. Кроме того, Лахти является одним из немногих городов Финляндии, где русский язык преподавался в числе иностранных.
«Мы абсолютно уверены, что мы должны вместе сделать все возможное, чтобы эта традиция не была нарушена и в регионе Лахти осталась возможность изучения русского языка в начальных и средних школах», — сказано в открытом письме.
Ранее власти Финляндии приняли решение выплачивать 5 тысяч евро тем мигрантам, которые решат добровольно вернуться в свою страну.
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